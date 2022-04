Spezialist: «Wenn die Frau will, beträgt die Erfolgschance 70 Prozent»​​​​​​​

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass eine Frau ihr Kind bei Steisslage natürlich gebären kann?

Ist die Frau erstgebärend, wird im Vorfeld ihr Becken mittels MRI vermessen. Auch die Grösse der Babys spielt eine Rolle: Bei zu grossen Kindern, erwarten wir auch einen grossen Kopf und empfehlen einen Kaiserschnitt. Bei zu kleinen Kindern ist der Umfang des Popos wohl kleiner als jener des Kopfs. Der Rumpf kommt zwar schnell, der Kopf aber bleibt stecken. In diesem Fall raten wir auch von einer Spontangeburt ab.

Abgesehen von der Lage des Kindes: Was unterscheidet eine Geburt mit Steisslage von jener mit Schädellage?

Für erstere braucht es zum Schluss der Geburt besondere Expertise. Setzt die Pressperiode ein, also in der letzten halben Stunde, muss zur Sicherheit eine Ärztin oder ein Arzt mit Erfahrung dabei sein – in den meisten Fällen nur als Beobachter. Manchmal ist aber ein Handgriff notwendig, weil es zu einem Geburtsstillstand kommen kann.

Was genau bedeutet das?

Der Popo ist bereits draussen, doch es tut sich nichts mehr. Die Geburt muss nun zügig voranschreiten und das Baby geboren werden.

Wieso tut sich nichts mehr?

Es kann sein, dass das Baby die Arme hochgeschlagen hat; diese liegen dann quer im Becken und bremsen die Geburt oder das Baby drückt auf die Nabelschnur. In beiden Fällen muss der Geburtshelfer das Baby unterstützen, indem er es mit einer Hand am Popo oder am Oberschenkel sanft anfasst und mit der anderen von aussen so manövriert, dass es geboren werden kann.

Unter welchen Umständen muss während der Geburt ein Not-Kaiserschnitt eingeleitet werden?

Das geschieht meist in der Eröffnungsphase und hat nichts mit der Lage des Kindes zu tun. Wenn beispielsweise die Herzfrequenz des Kindes nicht stimmt oder es der Mutter nicht gut geht, wird ein Kaiserschnitt gemacht. Dasselbe würde man aber auch bei einer normalen Geburt tun. Ist der Steiss einmal geboren, ist ein Kaiserschnitt nicht mehr möglich – dann zählt, wie gesagt, die Erfahrung des Arztes.

Eine Steissgeburt ist mit einer gut ausgebildeten Geburtshilfe aus Ihrer Sicht also nicht riskanter als eine mit Schädellage?

Richtig. Man muss die Kunst der Geburt gut beherrschen, dann sind die Risiken dieselben. Das Problem ist, dass in vielen Kliniken die Erfahrung fehlt. Deshalb gibt es nur wenige Spitäler, die dieses Angebot haben. Leider werden während der Ausbildung die dafür nötigen Handgriffe nicht mehr ausreichend trainiert. Das ist schade.

Weil die natürliche Geburt dem Kaiserschnitt in jedem Fall vorziehen ist?

Immer. Solange die Sicherheit für Mutter und Kind gewährleistet ist. Der Kaiserschnitt ist und bleibt eine Operation, die die Frau belastet; sei es nur mit einer Narbe oder beispielsweise dem Risiko einer ungünstigen Lage des Mutterkuchens in einer folgenden Schwangerschaft.

Würden Sie eine Frau mit Kind in Steisslage zu einer natürlichen Geburt überreden?

Nein. Diese Art der Geburt bieten wir am Spital Uster nur für Frauen, die sie sich wünschen. Das ist die wichtigste Voraussetzung, und nur unter diesen Umständen beträgt die Erfolgschance 70 Prozent. Ich versuche es nicht. Ich sage: Es geht oder es geht nicht.