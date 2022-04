Nein-Komitee lehnt Elternzeit-Initiative ab

Die Initiative «für eine Elternzeit» fordert eine Elternzeit von je 18 Wochen für Mütter und Väter. Die Volkswirtschaftsdirektion veranlagte die direkten Kosten auf 423 Millionen Franken pro Jahr, welche von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden finanziert werden müssten. Höhere Lohnabzüge träfen alle Arbeitnehmenden und reduzierten die Kaufkraft im Kanton, schreibt das Nein-Komitee in einer Mitteilung.



Die Gegner der Initiative rechnen aber zusätzlich noch mit indirekten Kosten von 1,6 Milliarden Franken, die durch die Abwesenheiten verursacht würden, also beispielsweise Überstunden anderer Mitarbeitenden. Insgesamt gehen sie also von bis zu 2 Milliarden Franken pro Jahr aus. Diese Kosten seien aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gründen nicht vertretbar.

Ungerecht und juristisch problematisch

Ausserdem profitiere von der Elternzeit nur, wer im Kanton angestellt sei. Wer hier wohne aber ausserhalb arbeite, habe keinen Anspruch auf Entschädigung. Wer ausserhalb wohne und zum Arbeiten nach Zürich pendle, profitiere hingegen.



Weil kantonale Alleingänge bei der Elternzeit zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, sind sie nach Bundesrecht nicht zulässig, wie es in der Mitteilung heisst. Das Gesetz sei daher juristisch höchst problematisch.

Über die Initiative der SP wird am 15. Mai abgestimmt. Der Regierungsrat und der Kantonsrat empfehlen sie zur Ablehnung. Auf einen Gegenvorschlag konnte sich das Parlament nicht einigen.