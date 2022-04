«Eine grosse Ehre, dass Uster in diesem Jahr Premierenort ist»

Licht aus, Film ab, Ton an – und in der Welt des Kurzfilms versinken. Das können Zuschauerinnen und Zuschauer am kommenden Samstag im Kino Qtopia in Uster. Dann startet die diesjährige Kurzfilmnacht-Tour.

Bereits zum 20. Mal gastiert der Anlass in 12 Städten der Deutschschweiz und bespielt eine Nacht lang die Kinosäle. Die Tour umfasst vier kuratierte Programme, die während eines Abends einen aktuellen Blick auf das weltweite Kurzfilmschaffen werfen.