Dieses Baby ist mit dem Po voran geboren

«Sie haben ein MRI meines Beckens gemacht und das Baby ausgemessen, um zu sehen, ob es überhaupt Platz hat.» Zu klein dürfe das Baby aber auch nicht sein, hätten ihr die Ärzte mitgeteilt.

Die Kriterien für eine Spontangeburt waren alle erfüllt: Lässers Wunsch stand nichts mehr im Wege. «Nach dem Gespräch fühlte ich mich super. Beide Ärzte machten einen mega professionellen Eindruck auf mich. Ich war bereit.» Und ihr Baby auch.

Am 13. März platzte Lässers Fruchtblase. Die Wehen liessen aber auf sich warten. Die Greifenseerin spazierte den ganzen Tag umher. Am Abend begab sie sich ins Spital, wo am nächsten Morgen die Wehen eingeleitet werden mussten.

Erst 24 Stunden später, am Morgen des 15. März, um 5 Uhr ging es schliesslich los.

Vom Vierfüsser auf den Rücken

«Ich hatte die ganze Nacht Podcasts gehört, um mich mental vorzubereiten. Bei jeder Wehe zählte ich mit», sagt Lässer. Weil Steissgeburten angeblich viel länger dauerten als normale, habe sie sich auf einen Marathon eingestellt.

Als der Arzt um 7 Uhr sagte, in 20 Minuten müsse das Baby auf der Welt sein, habe sie ihren Mann baff angeschaut. «Ich dachte, es geht noch mindestens fünf Stunden. Nun war ich super motiviert.»

Der Gynäkologe habe ihr klare Anweisungen gegeben: Die Position im Vierfüsser sei zwar eigentlich die optimalste. Da das Baby aber etwas Unterstützung durch den Arzt brauchte, musste Lässer rasch aufgeben und sich auf den Rücken legen. «Er sagte mir, ich solle nun meine ganze Kraft für das Pressen aufwenden. Was er und die Hebammen taten, bekam ich gar nicht recht mit. Ich hätte gerne zugeschaut.»

Um 7.20 Uhr kam Maurice Po voran zur Welt. Gesund. 2920 Gramm schwer, 49 Zentimeter lang. Lässer sagt etwas, das man selten aus dem Mund einer frischgebackenen Mutter hört: «Ich habe die Geburt sehr genossen. Es war ein wunderschönes Erlebnis.»

Im Nachhinein sei sie froh, dass die Zigarre versagt habe. «Meine Geburt war etwas Spezielles und es freut mich sehr, dass die erste Steissgeburt im Spital Uster seit vielen Jahren ein Erfolg war.»