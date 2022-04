Joggen in Strapsen – geht es noch blöder?

Daraus macht der Hersteller auch keinen Hehl und schreibt: «Die Riemen sind von Lingerie inspiriert.» Doch was auch immer sich die Designer und Designerinnen dabei gedacht haben, sie sind damit sicher nicht testhalber durch die Strassen einer Grossstadt gejoggt oder auf Inlineskates über Land gefahren.

Sie hätten dann sehr schnell festgestellt, dass sie in diesem Outfit – zu dem ein ebenfalls mit Riemchen verbundenes Top gehört – auffallen. Das ist per se ja nichts Schlimmes. Doch die Blicke, die eine Sportlerin mit diesen Leggings erntet, degradieren sie zum Objekt. Geradezu höhnisch klingt da der Produktbeschrieb, in dem es heisst, der Schnitt der Leggings «verleiht nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch optimale Bewegungsfreiheit».

Adidas verkauft die Leggings mit dem Slogan «Gemacht für die Ewigkeit» und dürfte damit recht bekommen – wenn auch ganz anders als gedacht.

Wanderschuhe der skurrilen Art

Die Laufschuhbranche hat ein Problem: Die Zahl an Läuferinnen und Läufern ist endlich. Wie also an der Absatzspirale drehen – Nullwachstum ist offenbar keine Option? Indem die eigenen Schuhe für immer neue Konsumentengruppen erschlossen werden. Also buhlen Laufschuhhersteller wie Nike mittlerweile intensiv auch um Wanderer und Wanderinnen.

Die US-Firma Hoka One One, bekannt geworden für supergedämpfte Laufschuhe im Ultrarunning-Bereich, hat diesbezüglich wohl das absurdeste Modell auf den Markt gebracht: den Tennine Hike GTX – mit einer Monstersohle, die wie von einem fremden Planeten erscheint.