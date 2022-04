Hier wird Nachbarschaftshilfe grossgeschrieben

Für Petra Finkenzeller war das ein entscheidender Grund, um in die Hausgemeinschaft zu ziehen. Die 63-Jährige ist Bewohnerin der ersten Stunde. «Mich hat vor allem auch die Idee gereizt, Teil einer Gemeinschaft zu werden.»

Einer Gemeinschaft, in der man sich nicht nur zufällig im Treppenhaus begegne und kurz grüsse, sondern mit Aktivitäten und gegenseitiger Unterstützung gemeinsam die Zukunft plane. Diese Unterstützung zeigt sich zum Beispiel in einer intensiven und spontanen Nachbarschaftshilfe.

Gemeinsamen Interessen nachgehen

Das ist ein Vorteil dieses Wohnprojekts, den Finkenzeller sehr schätzt. «Als ich nach einem Spitalaufenthalt nach Hause kam und nur an Krücken gehen konnte, war ich wahnsinnig froh, dass meine Nachbarn ab und zu für mich mitgekocht haben oder für mich einkaufen gingen.»

Auch gemeinsame Spaziergänge, spontane Fahrdienste oder einfach mal bei einer Nachbarin oder bei einem Nachbarn vorbeischauen und fragen, wie es geht, gehören zu den Gefälligkeiten, die des Öfteren und gerne von den Bewohnern erbracht werden. Benötigt eine Bewohnerin oder ein Bewohner allerdings Pflege oder medizinische Hilfe, werden auch hier die Spitex oder ein Arzt kontaktiert.

Neben den spontanen Begegnungen und Aktivitäten gibt es in der Hausgemeinschaft auch viele Interessengruppen, die unterschiedliche Projekte angehen, Veranstaltungen durchführen oder Aufgaben erledigen. «Es gibt zum Beispiel eine Gastrogruppe, die vier oder fünf gemeinsame Essen im Jahr organisiert, oder eine Filmgruppe, die regelmässig Filmabende auf die Beine stellt», erklärt Trudy Zuber.

Die 72-Jährige ist vor siebeneinhalb Jahren mit ihrem Mann in die Hausgemeinschaft gezogen. Das Ehepaar wohnte zuvor in einem vierstöckigen Haus, was für sie im Alter nicht mehr passte. Sie schauten sich um und wurden bei diesem Projekt fündig.

«Uns hat die Idee gefallen, dass man sich aktiv einbringen und mit den anderen Bewohnern Dinge unternehmen kann», sagt Zuber. Aber auch ganz praktische Gründe sprachen für einen Einzug. «Falls jemand von uns beiden allein zurückbleibt, weiss man, dass jemand da ist.»

Harziger Start

Die Teilnahme an den Interessengruppen sei zwar freiwillig, mit dem Einzug in die Brandstrasse 15 sei man aber bereit, «seine Stärken in die Gemeinschaft einzubringen, Ideen und Aktivitäten mit zu entwickeln und mitzutragen», heisst es in einer Mieterinfo. Generell wird in der Hausgemeinschaft so oft wie möglich auf verpflichtende Regeln verzichtet und auf die Selbstverantwortung der Mieterinnen und Mieter gesetzt.

Das klappe meistens gut, aber wie überall im Leben nicht immer. «Auch hier ist nicht alles Schokolade», sagt Zuber und lacht. Kleinere Unstimmigkeiten können meist in einem Gespräch geklärt werden. Bei einem grösseren Problem wird dieses an einer Haussitzung thematisiert. Solche grossen Zusammenkünfte finden vierteljährlich statt und werden von einer hauseigenen Strukturgruppe geleitet, die die Inputs der Bewohner aufnimmt.

Beinahe eine kleine Krise erlebte die Hausgemeinschaft gleich nach dem Start des Projekts. «Als wir hier vor elf Jahren voller Elan und Ideen einzogen, mussten wir bald einmal feststellen, dass viele Vorstellungen des gemeinsamen Lebens auch illusorisch waren», erinnert sich Finkenzeller.