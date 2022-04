Breite Allianz will Stimmrecht ab 16

Es brauche ein «Demokratie-Update» zur Stärkung der politischen Teilhabe, lautet eine der Begründungen für den Vorstoss.



Wie beim Frauenstimmrecht soll der Kanton auch hier mit gutem Beispiel vorangehen, wird Kantonsrätin Sonja Gehrig (GLP) in einer Mitteilung zitiert. Sie hatte den Vorstoss für die Jungparteien im Kantonsrat eingereicht und fordert nun: «Wagen wir also mehr Demokratie!»



Um zu unterstreichen, dass frühere aktive Mitbestimmung eine Herzensangelegenheit vieler Jugendlicher sei, führten 16- bis 18-Jährige durch die Medienkonferenz in Zürich.

Junge tragen schon Verantwortung

Jugendliche zahlen in die AHV-Kasse ein und erhalten mit 17 die erste Steuerrechnung. Da sei es nichts als fair, wenn sie an Abstimmungen schon mitbestimmen dürften, wird Jascha Harke (Juso) zitiert.



Die Abstimmung über das Stimmrechtsalter 16 findet am 15. Mai statt. Die Senkung des Stimmrechtsalters geht auf eine Parlamentarische Initiative der GLP zurück, die im Kantonsrat von SP, Grünen, CVP, EVP und AL mitgetragen wurde. FDP und SVP sprachen sich gegen das Anliegen aus.

Hinter dem Ja-Komitee stehen Vertreter von GLP, SP, Grüne, Die Mitte, EVP und AL und ihrer Jungparteien sowie das Jugendparlament.