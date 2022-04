Velos gingen weg wie «warmi Weggli»

Gleich mit zwei Transportern waren Käufer aus Polen zugegen. Der seit vielen Jahren in Uster wohnhafte Daniel Zbigniew Bien hatte Verwandte in Polen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, sich an dieser Verkaufsaktion zu günstigen Konditionen Zweiräder erwerben zu können. «Das ist so etwas wie eine Hilfsaktion. Es werden sicher rund 50 Velos die Reise zurück nach Polen antreten», erklärte Bien.

Von hier stammen die Velos



Wie kommen die Gebrauchtvelos in den Besitz der Stadtpolizei Uster? Es handelt sich um Zweiräder, die am Bahnhof Uster die 48-Stunden-Regelung missachtet hätten, führte eine Mitarbeiterin der Stadtpolizei Uster aus. «Die Fahrräder werden dann gelistet, eingelagert und darauf überprüft, ob sie allenfalls gestohlen worden sind», ergänzt sie. Die Eigentümerinnen und Eigentümer könnten ihr Gefährt gegen eine Unkostengebühr wieder in Empfang nehmen. Jene Velos, die nicht an den einstigen Eigentümer zurückgehen, würden frühestens nach sechs Monaten zum Verkauf angeboten. Die am Samstag präsentierten Fahrzeuge seien im Jahr 2019 sichergestellt worden.