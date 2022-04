«Humor in Krisenzeiten ist für mich lebensnotwendig»

Michael Elsener, Sie treten am Samstag im Scala in Wetzikon im Zürcher Oberland auf. Was fällt Ihnen zur Region ein?

Michael Elsener: Mir wurde einst von einem Kollegen gesagt, der hier wohnt, das Oberland sei auch bekannt als «Bible Belt», Bibelgürtel. Ich habe eine Nummer im Programm, in der Roger Schawinski ein exklusives Interview mit einem lang erwünschten Gast führen kann – mit Gott. Diese Nummer bringe ich in Wetzikon in der Tat etwas früher als an anderen Orten.