Doch keine Windhunderennen

Anstatt der alljährlichen Pferderennen, die jeweils an Ostermontag stattfinden, sollten die Leser in diesem Jahr Windhunde über die Barmatt in Fehraltorf rasen, wie Züriost berichtete.

Begeisterte Beteiligte

Sofort waren recht viele Leute in die Vorbereitung des Scherzes involviert gewesen. Sogar der fehraltorfer Gemeindepräsident Anton Muff hat bei dieser Aktion gleich mitgemacht. «Ich war von dieser Idee begeistert, hier in Fehraltorf ein Windhunderennen stattfinden zu lassen.» Er sei überzeugt davon, dass auch die Leserschaft ihren Plausch an diesem Scherz gehabt habe.