Jetzt übernehmen Charlys Engel

Offiziell ist das Restaurant Sternen in Rüti noch geschlossen, doch der grosse Tag ist schon so nahe, dass Michela Cabitza die Nervosität nicht mehr kaschieren kann. «Am Freitag öffnen wir zum Konzert der Rapperin Big Zis, am Samstag machen wir einen Start-Apéro und zum Schluss des Abends werden wir alle auf den Tischen tanzen», sagt die Italienerin und lacht laut.