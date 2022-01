Luxusversion des PCR-Tests kostet 800 Franken

Es ist ein ruhiger Nachmittag am Flughafen Zürich. Kaum jemand benötigt einen PCR-Test. Nur die langen Absperrbänder vor dem Testzentrum von Test & Fly in der Ankunftshalle lassen erahnen, dass es Tage gibt, an denen wesentlich mehr los ist.



CEO Brendan Tschabold, der für das Testzentrum und die Labors zuständig ist, zeigt den Weg von Corona-Tests von der Probeentnahme bis zum Zertifikat.