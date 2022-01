Tina Turner und Ehemann kaufen Landsitz am Zürichsee

Das rund 24'000 Quadratmeter grosse Gut Steinfels hat im vergangenen Herbst den Besitzer gewechselt: Als Käufer und neuer Eigentümer des Grundstücks wird Bach seit 23. September 2021 im Grundbuch geführt, wie das Notariat Stäfa einen Bericht der «Handelszeitung» bestätigte.

Das Grundstück ist rund 24’000 Quadratmeter gross. Auf ihm befinden sich mehrere Gebäude, ein weitläufiger Park und ein Bootssteg. Die beiden Eigentümer wollen es gemäss «Handelszeitung» offenbar als eine Art Wochenendsitz nutzen: «Aufgrund der Pandemie und ihrer Folgen verzichten wir – wie viele andere Schweizer – leider auf Reisen», wird Bach zitiert.

Tina Turner lebt seit 1998 in einer Villa in Küsnacht am Zürichsee. 2013 heiratete sie dort ihren langjährigen Partner Erwin Bach; zur Feier waren viele Weltstars – unter anderem US-Talkerin Oprah Winfrey – eingeladen.