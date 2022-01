Gräber können online gesucht werden

Vor allem auf dem weitläufigen Friedhof Rosenberg kommt es immer wieder vor, dass Besucherinnen und Besucher nicht wissen, wo sich das Grab befindet, das sie besuchen wollen. Mit der neuen «Online-Grabsuche» können sie den Standort bereits zuhause am Computer oder von unterwegs am Handy suchen.



Wie die Stadt Winterthur am Dienstag mitteilte, kann auf dem Stadtplan von Winterthur unter «Online-Grabsuche» der Name der verstorbenen Person eingegeben werden.



Das System zeigt dann an, auf welchem Friedhof und wo genau sich die Grabstätte befindet. Dies gilt für Reihengräber, Privatgräber, Urnennischen und Gemeinschaftsgräber auf den fünf städtischen Friedhöfen.

Angebot nicht nur in Winterthur

Im Geographischen Informationssystem (GIS) der Stadt ist derzeit die Lage von 18'214 Grabstätten eingezeichnet. Davon sind 12'814 belegt und mit den städtischen Daten über die Verstorbenen verknüpft.



Winterthur ist nicht die einzige Stadt, die eine «Online-Grabsuche» anbietet. Basel und Luzern haben seit letztem Jahr ein ähnliches Angebot.