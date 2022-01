Preise für Eigenheime kennen nur eine Richtung

Die Nachfrage nach Wohneigentum im Kanton Zürich ist ungebrochen hoch. Deshalb kosten Eigenheime so viel wie nie zuvor. Doch auch die Mietpreise sind gestiegen.



Das belegt der Zürcher Wohneigentumsindex (ZWEX) der Zürcher Kantonalbank (ZKB). In der jetzt publizierten Ausgabe des Immobilienbarometers für das vierte Quartal 2021 weist der Index mit einem Jahreswachstum von 9,3 Prozent einen neuen Rekordwert in diesem Jahrtausend auf.

Höhere Eigentumspreise

Wohneigentum sei derzeit in allen Regionen des Kantons sehr gefragt, heisst es. In den hochpreisigen und begehrten Seegemeinden und in der Stadt Zürich wuchs der ZWEX mit +11,3 Prozent jedoch am stärksten. Aber auch in ländlicheren Gegenden kosteten die eigenen vier Wände immer mehr.