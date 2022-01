Bäckerei verbietet Waffen im Verkaufsraum

An die Zettel mit der Aufforderung zum Maskentragen an Ladentüren hat man sich nach zwei Jahren Pandemie gewöhnt. Doch bei der Bäckerei Börner in Seen hängt seit kurzem ein ganz anderes Schild: «Waffentragen verboten» heisst es dort.



Ebenfalls hängt eine durchgestrichene Pistole an der Tür. Die Chefin, Miriam Börner, sagt auf Anfrage: «Der Grund für die Verbote ist eine Polizeikontrolle von letzter Woche.» Bei der Kontrolle der Preisbekanntgabe durch die Stadtpolizei Winterthur sei es zu Diskussionen gekommen, so Börner.