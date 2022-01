Schulfreier Nachmittag zieht Familien ins «Ghöch»

Jeder, der als Kind Ski fahren gelernt hat, kennt noch das fiese Gefühl, als sich bei der Fahrt plötzlich die Skier überkreuzten. In dem Moment wusste man genau – jetzt ist es vorbei mit der geschmeidigen Fahrt.



Am sonnigen Mittwochnachmittag kann man beim Bäretswiler Skilift «Ghöch» einige solcher Szenen beobachten. Vorwiegend Kinder rutschen selbstbewusst, manchmal sogar übermütig, den an einigen Stellen steilen Hang in Bäretswil hinunter.