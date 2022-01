Frostnacht im Oberland

Ein umfangreiches Hochdruckgebiet hat der Schweiz vielerorts eine klare Nacht gebracht – auch im Oberland. Während der Tiefstwert in Hinwil bei -5 Grad lag, fiel das Thermometer in den Höhenlagen noch etwas stärker. So wurden auf dem Hörnli -7 Grad gemessen.



Verglichen mit anderen Teilen der Schweiz fielen die Temperaturen aber noch moderat aus. So massen die SRF-Meteorologen auf der Alp Hintergräppelen im Toggenburg mit -28,4 Grad die tiefste Temperatur der letzten Nacht.



Noch um 9.00 Uhr habe man in La Brévine NE -26,8 Grad registriert, teilte Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.