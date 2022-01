Winter feiert sein Comeback im Oberland

In der Nacht habe es im Flachland gebietsweise für ein Schäumchen Neuschnee gereicht, heisst es bei MeteoNews. Dabei scheint in der Zentral- und Ostschweiz laut MeteoSchweiz etwa mehr Schnee gefallen zu sein wie im westlichen Mittelland und in der Romandie.



Aktuell rollt der Verkehr auf den Strassen, wie eine Umfrage bei der Kantonspolizei Zürich ergab. Die Strassen seien zwar teilweise glatt, vor allem in höheren Lagen. Es lägen zur frühen Stunde jedoch noch keine Meldungen über Verkehrsunfälle vor. Das könne sich in den nächsten Stunden bei mehr Verkehr aber ändern.

Wolkenloser Himmel und super Fernsicht

In den kommenden Tagen ist stürmischer Wind kein Thema mehr. Im Gegenteil: Der Luftdruck steigt kontinuierlich an und ab Mittwoch bestimmt ein kräftiges Hochdruckgebiet mit Kern bei den Britischen Inseln unser Wetter.



Somit herrscht nicht nur in den Alpen spätestens ab Dienstag für den Rest der Woche perfektes Wintersportwetter mit viel Sonnenschein – oft wolkenlosem Himmel und einer super Fernsicht. Dazu wird es von Tag zu Tag milder