In den letzten zwei Wochen muss es passiert sein. Nur zögerlich gewahrte ich, dass sich wohl meine bisherige Umlaufbahn irgendwie verschoben hatte. Seltsam. Es fühlte sich an, als ob ich aus der Zeit gefallen wäre. So, als ob ich mich in einer Blase befände, oder in einer anderen Atmosphäre. Ungewohnt, aber angenehm.