Autofans zahlten Millionen für tiefe ZH-Nummern

Trotz oder wegen der Pandemie? Die Liebhaber – Frauen sind mutmasslich in der Minderzahl – von tiefen oder speziellen Zahlen auf Autokontrollschildern waren vergangenes Jahr bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen.



Die Versteigerungen von gesuchten drei-, vier- oder fünfstelligen Nummern sowie Schnapszahlen auf den Schildern haben im Jahr 2021 die Rekordsumme von insgesamt 5’115’160 Franken in die Zürcher Staatskasse gespült.