Was es bedeutet, das Leben einer Henne zu retten

Sie betreiben Hochleistungssport – doch statt einer Medaille an der Ziellinie, erwartet sie bei der ersten Pause der Tod. Der Vergleich mag drastisch klingen, doch leider passt er.

Die Realität sieht nämlich so aus: Millionen von Legehennen legen in der Schweiz fast täglich ein Ei. Nach knapp zehn bis zwölf Monaten kommen sie in die sogenannte Mauser, eine hormonell bedingte Auszeit. In dieser regenerieren sie ihren Legeapparat und wechseln ihr Federkleid.