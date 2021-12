Quarantäne auch für doppelt Geimpfte

Es gebe keinen Grund, bei geimpften oder doppelt geimpften Personen auf Quarantäne-Massnahmen zu verzichten, sagte Tanja Stadler, Präsidentin der wissenschaftlichen Taskforce, in Bern. Anders sehe das bei Menschen mit Auffrischungsimpfung aus. Diese seien besser geschützt.



Man könne dem Geschehen nicht einfach seinen Lauf lassen, ergänzt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). «Wir werden sehr hohe Fallzahlen und eine hohe Belastung der Spitäler haben.»



Allerdings werde man mit den vielen sich abzeichnenden Ansteckungen der kommenden Wochen in einen Bereich gelangen, wo ein grosser Teil der Bevölkerung mit dem Virus in Kontakt gekommen sei.



Aktuell seien die 20- bis 29-Jährigen am stärksten betroffen von Infektionen mit dem Coronavirus. «Die Omikron-Variante ist bereits für mehr als die Hälfte aller Infektionen verantwortlich», so Mathys. Zum Schweregrad der Erkrankungen gebe es nach wie vor noch viele Unsicherheiten.

Bei Ansteckung idealerweise geimpft

Insgesamt präsentiere sich die Situation äusserst ungünstig. Entspannung sei nicht in Sicht. Im Gegenteil. Es deute eigentlich alles auf eine Verschärfung hin.

Die Pandemie sei erst ausgestanden, wenn alle immun gegen das Virus seien, so Stadler. Idealerweise sei man bei einer Ansteckung geimpft. Solange bleibe die Herausforderung, die Spitalstrukturen aufrecht zu erhalten und möglichst viele Menschen zu boostern.

(maiu)