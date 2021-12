Mit dem Auto schnell zum Boostern

Auto um Auto rollt auf das Flugfeld in Dübendorf, um zu den provisorischen Zelten beim Impfzentrum zu gelangen. Vorbei an Menschen in Leuchtwesten, hin zum ersten Checkpoint.

Eine Dame sitzt im Container hinter Glas, überprüft die Personalien und ob ein Termin vereinbart wurde. Nach der Überprüfung geht es weiter an Mitarbeitern vorbei, welche die Besucher durchwinken und einweisen. Erst beim Impfzelt muss man sein Auto verlassen.