Keine Masken – ein «Riesen-Vorteil»

Herr Meier, Sie sind sich als Geschäftsführer von «Atzmännig Freizeit pur» einiges gewohnt in Sachen Wetter-Kapriolen. Ihre schlimmste Erinnerung?

Roger Meier: Anfang 2014. Da hatten wir am 3. Januar noch 80 Zentimeter Schnee. Am 8. Januar konnten wir nicht mehr fahren.