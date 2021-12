Laut einer Studie der Migros bezüglich Einsamkeit fühlt sich jede dritte Person in der Schweiz manchmal bis sehr oft alleine. 18 Prozent der Befragten geben an, in letzter Zeit die Wochenenden alleine verbracht zu haben, 13 Prozent erwarten, an Weihnachten alleine zu sein.

«Den Heiligabend und die Weihnachtstage verbinden wir mit dem Bedürfnis nach Wärme und Gemeinschaft», sagt Thomas Gottschall, Pfarrer der Reformierten Kirche Rüti. «Einsame Menschen fühlen sich an den Festtagen oft noch einsamer.»