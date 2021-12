Testverweigerer blitzt vor Gericht ab – und muss zahlen

Dieser Fall beginnt wie einer von vielen: Ende März 2021 steigen im Kanton Zürich die Infektionszahlen. Betroffen sind zahlreiche Schulen, so auch eine Primarschule im Kanton Zürich, wo innerhalb von einer Woche vier Kinder aus zwei Klassen positiv getestet werden.

Wie üblich ordnet der kantonsärztliche Dienst eine sogenannte Ausbruchstestung an. Alle Lehrpersonen und Kinder an dieser Schule müssen sich am 26. März einem PCR-Spucktest unterziehen. Damit sollen mögliche weitere Fälle entdeckt und die Weiterverbreitung des Virus eingedämmt werden.