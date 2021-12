Lieblingsfarben sagen kaum etwas über die Persönlichkeit aus

Die Forschenden prüften diese Behauptungen in einer Online-Umfrage mit rund 300 Psychologiestudentinnen und -studenten. Sie erfragten, was deren Lieblingsfarbe ist und welche Farbe sie am wenigsten mögen. Zudem liessen sie die Teilnehmenden einen Persönlichkeitstest absolvieren, der unter anderem Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit erfasst.

Gegenteil bewiesen

Demnach sprechen die Ergebnisse gegen die Vorstellung, dass Farbpräferenzen irgendetwas über Charaktereigenschaften aussagen: «Die Frage nach der Lieblingsfarbe gibt entgegen der landläufigen Meinung kaum Aufschluss über die Persönlichkeit eines Menschen», schliessen die Forschenden.