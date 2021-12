Ancora-Meilestei geht eine Extrameile für Menschen

20 Jahre lang wohnt eine Frau aufgrund ihrer Einschränkungen in einer Wohngemeinschaft, die rund um die Uhr betreut ist. Jetzt wagt sie den Schritt in die Selbständigkeit, wohnt allein und wird nur noch für wenige Stunden pro Woche von einer Betreuungsperson besucht.



Dies ist nur ein Beispiel, das die Mitarbeitenden der Ancora-Meilestei Stiftung zum Jubeln bringt. «Manchmal sind die Fortschritte über Jahre lang so klein, dass man glaubt, es passiere nichts. Aber das tut es», sagt Michael Mülller, Geschäftsleiter der Stiftung.