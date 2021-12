Europaweit höchste Vielfalt in Schweizer Seen

Forschende des in Dübendorf ansässigen Wasserforschungsinstituts Eawag und der Universität Bern haben über zehn Jahre die Fischvielfalt in 35 Seen in der Schweiz untersucht. Das Ergebnis: Die Schweiz gehört laut der Eawag europaweit zu den Regionen mit der höchsten Vielfalt an Fischarten im Süsswasser.



Insgesamt wiesen die Forschenden 106 Fischarten nach - und stiessen dabei auf einige Überraschungen. So fingen sie fünf Fischarten, deren Vorkommen in der Schweiz bisher nicht bekannt war.