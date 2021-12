Der Impfbus ist nicht überall willkommen

Über 1500 zusätzliche positiv Getestete an einem Tag: So präsentiert sich aktuell die Zahl der Corona-Infizierten im Kanton Zürich. Gleichzeitig nehmen die Spitaleinweisungen stark zu und die Intensivstationen im Oberland und auch im Kanton sind fast voll belegt. Im Gegensatz zu diesen steil ansteigenden Zahlen verläuft die Kurve bei den Erstimpfungen flach. Rund 550 Spritzen pro Tag waren es in der vergangenen Woche.