Langlauf-Saison am Bachtel eröffnet

Des einen Leid, des andern Freud: Während Autofahrer mit den Tücken von glatten Strassen kämpfen, erfreuen sich die Wintersportler an der weissen Pracht. So auch auf den Langlaufloipen rund um den Bachtel.



Seit gestern ist dort offiziell die Saison eröffnet. Bereits am ersten Tag seien über hundert Sportler auf die Loipen geströmt, sagt Ruedi Vontobel von der Panoramaloipe Gibswil. «Die Leute sind einfach giggerig auf den Schnee.»



Zwar seien noch nicht alle Loipen geöffnet beziehungsweise präpariert, aber «bereits heute kann ein Grossteil benutzt werden», so Vontobel.



Allerdings könne mit Blick auf den Regen und das wärmere Wetter der nächsten Tage das Ganze aber auch recht schnell wieder vorbei sein. Lediglich die vier Kilometer lange Nachtloipe würde das wohl eine gewisse Zeit überstehen.

(maiu)