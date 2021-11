Schnee am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag

In den kommenden Tagen gibt's immer mal wieder Schnee. Dieser bringt den Winter bis ins Mittelland.



Dabei ist es am Sonntag zunächst wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem am Vormittag gibt es noch kurz Sonne. Am Nachmittag ist es damit vorbei. Die Schneeschauer werden immer zahlreicher und dauern die Nacht über an.



Am Montagmorgen könnte deshalb bei Autofahrern das Kratzen der Scheibe auf dem Programm stehen. Also Vorsicht! Auch im Oberland muss mit winterlichen Strassenverhältnissen gerechnet werden.