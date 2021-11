Rock the Ring verkündet weiteren Top Act

Der Betzholzkreisel in Hinwil verwandelt sich im Juni 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in ein Konzertareal. Dann steigt das Festival Rock the Ring. Wie die Veranstalter nun bekannt gaben, können sich die Fans ab sofort auf einen weiteren Top-Act freuen: Night Ranger. Die Hardrocker bringen am Freitag, dem 17. Juni 2022 die Bühne zum Beben.

Mit über 17 Millionen verkauften Alben weltweit, Auftritten auf mehr als 4’000 Bühnen und einem Radiopublikum von mehr als 1 Milliarde sei die US-Band ein Beweis dafür, dass kraftvolle Songs und unglaublich talentierte Musiker die perfekte Formel für anhaltenden Erfolg ist, heisst es in einer Medienmitteilung.