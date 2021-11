Der Feuerwehrkommandant, der aufs Feierabendbier verzichtet

Weder der Einsatzleiter der Feuerwehr Pfäffikon, noch die gut 50 Feuerwehrleute und auch die Kundinnen und Kunden im Landi an der Kemptalstrasse in Pfäffikon wissen Bescheid, was nun kommt. Am Samstagnachmittag steht eine Ernstfall-Übung an. Die letzte für Einsatzleiter Erich Rubinig: Nach fast 41 Jahren bei der Feuerwehr gibt er Helm und Uniform ab. Und für die Polizei wird die Übung plötzlich zum Ernstfall.