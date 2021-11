Bund installiert Meldestelle für Ethikverstösse

Die vor Jahresfrist aufgedeckten Missstände bei den Turnerinnen im Leistungszentrum Magglingen haben Konsequenzen: Der Bund will künftig stärker gegen Ethikverstösse vorgehen. Damit sollen insbesondere minderjährige Athletinnen und Athleten besser geschützt werden.

Die jetzt vom Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) publizierte Liste von Neuerungen ist lang. Darauf figuriert etwa eine eine zentrale, unabhängige Meldestelle für Opfer von Missständen, die bereits kurz nach Publikation der «Magglinger Protokolle» im «Magazin» von Tamedia auch im Parlament gefordert wurde.

Die neue Meldestelle wird ab Januar bei der Stiftung Antidoping Schweiz angesiedelt – deren Zweck um die Behandlung potenzieller Ethikverstösse erweitert.

Neue Regeln für Ethik

Diese und weitere Massnahmen sind die Konsequenz aus einer Untersuchung, die Sportministerin Viola Amherd nach Vorkommnissen in der Rhythmischen Gymnastik in Auftrag gegeben hatte. Im Sommer und Herbst 2020 hatten ehemalige Kaderathletinnen in Medienbeiträgen von Einschüchterungen, Erniedrigungen und Misshandlungen am Nationalen Leistungszentrum des Schweizerischen Turnverbandes in Magglingen berichtet.

Eine Untersuchung kam zu dem Schluss, «dass die bestehenden Strukturen in Bezug auf die Durchsetzung ethischer Grundsätze ungenügend sind».

Amherd hatte bereits im Vorfeld der neuen Regeln angekündigt, dass im Sport künftig die «Ethik» im Vordergrund stehen müsse - «und nicht die Medaillen». Ziel sei es in erster Linie, die Trainingskultur zu ändern, um Missstände zu verhindern.

«Ethische Verstösse» in Rüti

Auch im Regionalen Leistungszentrum der Kunstturnerinnen in Rüti soll es zu «möglichen schwerwiegenden ethischen Verstössen» gekommen sein, wie Züriost vor kurzem berichtete.

Eine Meldung gegen eine Trainerin ging zuerst bei der Ethikkommission des Schweizerischen Turnverbands ein, die den Zürcher Turnverband daraufhin auf die «sehr ernst zu nehmenden Vorwürfe» hinwies.

Der jetzt in Rüti bekannt gewordene Fall habe mit den «Magglingen-Protokollen» nicht direkt zu tun, sagt ZTV-Geschäftsführer Daniel Schacher damals.