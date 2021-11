Leuchtende Kinderaugen in Wetzikon

Wie gewohnt betätigten sich die beteiligten Kinder mit Unterstützung ihrer Eltern nach «Bauanleitung» oder ihrer Lehrpersonen im Vorfeld des Anlasses kreativ an dieser mitunter doch kniffligen Schnitzarbeit. Die Vielfalt der Sujets an den Reben wurde für einmal dezentral in den Schulanlagen Bühl, Egg, Feld, Guldisloo, Walenbach und Robenhausen präsentiert.



Dorthin spazierten die Familien mit ihren Kindern heuer in eher losen Formationen – und dies bei eher unfreundlicher Witterung, was wiederum der guten Stimmung keinen Abbruch tat.