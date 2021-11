Zürcher Steiner-Schule zu wegen Corona-Fällen

Das Coronavirus grassiert in der Zürcher Rudolf-Steiner-Schule. Nachdem letzte Woche Schulkinder in mehreren Klassen positiv getestet worden waren, reagierte das Zürcher Volksschulamt und ordnete eine sogenannte Ausbruchstestung an der Privatschule an.



Diese wurde am vergangenen Dienstag durchgeführt und brachte weitere positive Fälle zutage. Inzwischen sind gemäss Schulleitung 40 Fälle bekannt. Die Schule an der Plattenstrasse im Stadtzürcher Kreis 7 zählt 300 Schülerinnen und Schüler und 60 Angestellte.