Fasnachtseröffnung in Wetzikon

Für viele Oberländerinnen und Oberländer startet mit dem Fasnachtsbeginn am 11.11. die schönste Zeit des Jahres. Deshalb erstaunt es nicht, dass trotz klirrender Kälte immer mehr Leute vor die alte Turnhalle beim Schulhaus Lendenbach in Wetzikon strömen. Mit einem Monsterkonzert von sechs Guggen aus der ganzen Region wird hier die 5. Jahreszeit eingeläutet. Fasnächtler, Verkleidete, Familien mit Kinder – alles in allem sind es wohl an die 200 Menschen, die den Auftakt der Fasnacht miterleben wollen.Die Stimmung ist ausgelassen, nach einem Jahr bedingter Pause steht den Anwesenden die Vorfreude ins Gesicht geschrieben.

So auch Silvia Berger aus Gossau, die seit 36 Jahren Mitglied der Guggemusig Robehuuse ist. Ab heute ist sie mit den «Robehüüslern» bis etwa Mitte März unterwegs. Sie freut sich, dass es nun wieder losgeht. «Endlich können wir wieder Guggenmusik hören, uns das Gesicht anmalen und uns mit anderen austauschen.»