Kein Feuerwerk zu Silvester in Zürich

Das Silvesterfeuerwerk über dem Zürcher Seebecken findet auch dieses Jahr nicht statt. Der Verein Zürcher Silvesterzauber hat sich aufgrund der Pandemie für einen «Silvesterzauber Light», also vom Lichtkünstler Gerry Hofstetter inszenierte Lichtspiele, entschieden.



Die aktuelle Coronasituation lasse eine Silvesterparty zum Jahresende nicht zu, teilte der Verein mit.



In der Silvesternacht zwischen 17.00 und 2.00 Uhr werden darum verschiedene Bauwerke beim Limmatquai und in der Zürcher Innenstadt beleuchtet. Durch die dezentrale Beleuchtung verteilten sich die Menschenmassen und hielten sich nicht an einem Ort auf.



Nach Silvester ist allerdings noch nicht Schluss: Am 1. und 2. Januar finden die Lichtspiele von 17.00 bis 23.00 Uhr im Bereich Opernhaus bis Rudolf-Brun-Brücke weiterhin statt, wie es in der Mitteilung heisst.