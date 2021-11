«Wetziker Flamme» an verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Nicht alle der ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträger war es am Donnerstagabend vergönnt, die Anerkennungsmedaille, das Zertifikat und den Barscheck im Wert von 500 Franken persönlich entgegenzunehmen. Einer der Geehrten wurde jedoch von seinem aktuellen Aufenthaltsort in Portugal zugeschaltet und konnte so seine Laudatio 1:1 mitverfolgen.

Die Hälfte Wetzikons in Vereinen engagiert

Rund 100 Vereinsvertreter und eine bemerkenswerte Anzahl von lokalen Parlamentariern fanden sich in der alten Turnhalle in Wetzikon zum feierlichen Akt ein. Dieser wurde von Stadtrat Marco Martino moderiert. Die Jugendmusik Wetzikon unter der Leitung von Arne Müller umrahmte den diesjährigen Vereinsapéro musikalisch.



Marco Martino stellte eingangs mit Freude fest, dass jede zweite Wetzikerin oder jeder zweite Wetziker in einem Verein eingebunden sei, entweder aktiv oder passiv. Die Vereine würden einen bedeutenden Beitrag zum Leben und damit auch zur wichtigen Lebensqualität in der Stadt leisten. «Den Mitgliedern der Jury ist es auch in diesem Jahr nicht leicht gefallen, aus einer doch grösseren Auswahl von Anwärterinnen und Anwärtern letztlich jene sechs Personen zu bestimmen, die den Sport- und Engagementpreis «Wetziker Flamme» am heutigen Abend entgegennehmen dürfen», führte Martino aus.

Mehrere Sportler geehrt

Martino fiel danach die Ehre zu, den Reigen der Reden für die sechs Preisempfänger einzuläuten. Er würdigte, dass in mehreren Belangen bemerkenswerte Engagement von David Mzee. Dieser sei seit einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen, habe aber seine Ziele nie aus den Augen verloren und sich zum Sportlehrer ausbilden lassen.



Zudem sei er auch mit seiner körperlichen Beeinträchtigung ein «Verrückter» und betreibe trendige Sportarten - von Wakeboarden über Skifahren und Kitesurfen bis hin zum Sporttauchen. Nicht zuletzt sei er in der harten Sportart Rollstuhlrugby ein eigentlicher Crack. Zudem habe er sich in Studien und Versuche einbinden lassen, die zum Ziel hätten, dass sich Menschen mit einer Lähmung wieder einigermassen selbstständig bewegen könnten.