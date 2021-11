Praxen und Heime in Erwartung des Booster-Booms

Unablässig läute in seiner Praxis das Telefon, berichtet Josef Widler. Viele Patientinnen und Patienten, die er von Februar bis Mai geimpft hat, möchten die Drittimpfung haben. Jetzt muss der Hausarzt und Ärztepräsident sie nicht mehr vertrösten, sondern kann ihnen Termine anbieten.



40 Booster-Impfungen sind am 15. November vorgesehen. Es ist der erste Drittimpftag in der Praxis, die inzwischen Widlers Tochter führt. Für die Tage danach trug er Termine fortlaufend in der Praxisagenda ein.