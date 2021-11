Supermärkte reagieren auf Vegan-Hype

Rund 38'000 Veganer und über eine Viertel Million Vegetarier leben in der Schweiz und Liechtenstein. Ernährten sich 2020 noch 0,3 Prozent der Bevölkerung so, sind es 2021 bereits 0,6 Prozent. Der Anteil der der vegetarisch lebenden Personen erhöhte sich von 3,4 auf 4,1 Prozent.

In der Mach-Studie werden die Umfrageteilnehmer seit 2015 nach ihren Ernährungsgewohnheiten gefragt. Seit 2019 erfasst die Umfrage auch Vegetarier.

Lebensmittelhersteller reagieren auf den Boom

Das Angebot an veganen Lebensmitteln in Supermärkten und Restaurants wird entsprechend dem Konsumentenbedürfnis rasant ausgebaut. Kurz nachdem die Migros kürzlich ihr «Ei ohne Huhn» – das erste vegane hartgekochte Ei – präsentiert hat, lanciert jetzt nun auch Lebensmittelgigant Nestlé am Montag, dem 1. November 2021 seine neusten veganen Innovationen.