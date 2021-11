Bahnverkehr in Wetzikon lahmgelegt

Im Bahnhof Wetzikon wurde ein Abfallcontainer auf die Geleise geworfen und von einem einfahrenden Zug zermalmt. Der Bahnverkehr sei in der Folge für 20 Minuten beeinträchtigt gewesen, teilt die Kantonspolizei mit. Die Höhe des in dieser Nacht entstandenen Sachschadens könne zurzeit nicht beziffert werden.



Wegen Halloween waren die Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien in der ersten Nachthälfte von Sonntag auf Montag gefordert. Bei der Einsatzzentrale gingen hauptsächlich Meldungen ein von Eiern, die gegen Fenster, Fassaden, Autos oder Busse geworfen worden waren. Auch seien Bauabschrankungen umgestossen und Briefkästen gesprengt oder angezündet worden, so die Kantonspolizei.



Wie hoch die Schadenssumme der verschiedenen Sachbeschädigungen ist, kann die Polizei derzeit nicht beziffern. Sie rechnet damit, dass im Verlaufe des Morgens weitere Meldungen im Zusammenhang mit Halloween eingehen werden.



Viele Gruppen von verkleideten Kindern und Jugendlichen seien allerdings bei Dunkelheit friedlich durch die Strassen gezogen und wurden teils von Erwachsenen begleitet, heisst es in der Mitteilung weiter.