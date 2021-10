Zuckerberg mit Meta auf der Suche nach Coolness

Mark Zuckerberg ist erwachsen geworden. Zu Beginn seiner Präsentation – virtuell natürlich, es geht ja um den Sprung aus der echten in die digitale Welt – sitzt er in einem biederen grauen Sessel. Er trägt schwarze Jeans und einen schwarzen Pulli; der Raum sieht aus wie das Wohnzimmer eines Hipsters in den Mittdreissigern: Deko-Bücherregal, Retro-Fahrrad und -Surfboard, fancy Pflanzen.