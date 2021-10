Der Hausbau mit der reichen Witwe aus Wald

Am Anfang dieser Geschichte steht Rosmarie Bühler-Wildberger. Sie hat bis vor sieben Jahren im stattlichen Oberhaus in Feldbach am Zürichsee gelebt. Und sie hat in den rund 50 Jahren, in denen sie dort wohnte, ein Familienarchiv aufgebaut und im Haus ein Museum eingerichtet. Tausende von Alltagsgegenständen, von Unterwäsche über Geschirr bis zu Butterfass oder Kinderwagen, dazu Briefe, Fotos und Dokumente hat die Haushaltungslehrerin geordnet und fein säuberlich beschriftet.

Arbeit im Zweierteam