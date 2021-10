Musste Brian zwingend fixiert werden?

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Psychiatern ursprünglich Freiheitsberaubung beziehungsweise Gehilfenschaft dazu vorgeworfen. Das Bezirksgericht sprach sie im August 2020 frei. Diesen Freispruch ficht Brian nun vor dem Zürcher Obergericht an.



Er werde viel hören, was er aus seiner Sicht anders einschätze, hielt der vorsitzende Richter zu Beginn der Verhandlung fest. Ob er ruhig bleiben könne? Wenn er sich auch äussern könne, dann sollte das kein Problem sein, sagte Brian, der im Gerichtssaal und für den Gang aufs WC von sieben Polizisten begleitet wurde.

Zweite Einweisung

Als Brian im September 2011 in die Psychiatrische Universitätsklinik eingeliefert wurde, gingen die Ärzte von einer akuten Selbstgefährdung aus, wie einer der drei Ärzte vor dem Obergericht ausführte. Brian hatte in der Nacht zuvor in seiner Gefängniszelle einen Cocktail verschiedener Sachen – unter anderem eine Akne-Lösung und Shampoo - getrunken.



Von einer zwei Tage dauernden Einweisung im Juli 2011, nach einem ersten Suizidversuch, war Brian dem Personal bereits bekannt; damals hatte er mit grosser Wucht auf die Türe in einem Isolierzimmer geschlagen. «Wir befürchteten, dass die Türe verkantet und sich nicht mehr öffnen lässt», hielt der Arzt fest.



Das sei gefährlich. Der Patient könnte sich anzünden oder den Kopf an die Wand schlagen, ohne dass das Personal eingreifen könnte. Deshalb sei damals die Polizei gerufen worden, und ein Einsatzkommando habe Brian dann überwältigt und fixiert.

Ärzte erreichten Brian nicht

Bei der zweiten Einweisung in die Universitätsklinik sei der 16-Jährige «aggressiv und nicht nahbar» gewesen, sagte der Facharzt. Bereits in den Wochen zuvor soll er sich zurückgezogen und wahnhafte Symptome gezeigt haben. «Es gab für uns keine Zweifel, dass eine akute, schwere Selbst- und Fremdgefährdung besteht.» Die Mitarbeitenden hätten Angst vor dem Patienten gehabt.



Sie hätten gehofft, dass sich der Patient – wie beim ersten Mal – rasch von der Gefährdung distanziere und er zurückverlegt werden könnte. «Das war nicht der Fall, wir konnten keinen Kontakt zu Brian herstellen.» Es sei alles probiert worden, um ihm den Aufenthalt so angenehm und so kurz wie möglich zu gestalten.



Aber eine andere Möglichkeit als Festbinden am Bett habe es auf der Akutstation, auf der sich die 18 Patientinnen und Patienten grundsätzlich frei bewegen können, nicht gegeben. «Etwas Anderes wäre viel zu gefährlich gewesen.»



Ob das Obergericht am Donnerstag ein Urteil fällen kann, steht noch nicht fest. Es stehen noch die weiteren Befragungen sowie die verschiedenen Plädoyers aus.