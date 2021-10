Erstmals ein Bancomat-Bomber auf Schweizer Anklagebank

Um 1.33 Uhr reisst ein Knall die Einwohnerinnen von Sevelen SG aus dem Schlaf. Im Dorf an der Liechtensteiner Grenze wird am 12. Dezember 2019 der Raiffeisen-Bancomat an der Bahnhofstrasse gesprengt. Der Sachschaden ist mit mehr als 100’000 Franken immens. Die Täter fliehen mit einer Beute von 126’600 Franken – unerkannt.