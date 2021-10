Die Verfleissigung der Schweizer

Vor einigen Jahren hatten wir eine befreundete Familie aus den USA bei uns zu Gast. Die Gäste blieben nur kurz und so versuchten wir, ihnen einen attraktiven Ausflug vorzuschlagen. Zur Diskussion standen drei Ziele: Säntispark in St. Gallen, Technorama in Winterthur und das Museum am Stadtgarten mit dem Bild des Kreidefelsens auf Rügen und anderen berühmten Bildern von Caspar David Friedrich.