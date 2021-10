Anzeigetafeln funktionierten nicht

Ein Teil der Anzeigetafeln der SBB ist am Mittwochmorgen schweizweit ausgefallen. Betroffenen waren die Monitore der älteren Generation. Um 09.30 Uhr war die Störung behoben.



Neben den Anzeigetafeln auf den Gleisen fielen auch die Generalmonitore aus. Anstelle der Abfahrtsinformationen wurde ein Hinweis in vier Sprachen an die Reisenden eingeblendet, die gedruckten Abfahrtsplakate zu beachten, wie eine SBB-Sprecherin sagte.



Grund für den Ausfall war eine technische Störung. Die SBB empfahl den Reisenden, die Abfahrtszeiten und -gleise über die App oder im Internet zu prüfen.